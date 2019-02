Mare mosso e temperature in diminuzione, allerta gialla nel riminese

Attualità

Rimini

| 17:20 - 23 Febbraio 2019

Mare mosso.

Allerta meteo di colore 'giallo' per lo stato del mare sulla Costa Romagnola nel Riminese, nel Cesenate e nel Ravennate e sulla Costa Ferrarese dalla mezzanotte di sabato a quella di domenica 24 febbraio. A emetterla sono l'Arpa e l'Agenzia regionale per la Protezione Civile. "Nelle prime ore della giornata di domenica - viene spiegato - si prevede la persistenza di una ventilazione forte sul mare, grado 7 della scala Beaufort, circa 60 km/h e moderata sulla costa, grado 5 della scala Beaufort, circa 60 km/h, associata a un'altezza del moto ondoso superiore a 2,7 metri. Nelle ore successive è attesa una rapida attenuazione dei fenomeni". Le temperature sono in diminuzione.