La meglio gioventù, Mattarella premia ragazzi riminesi meritevoli

Attualità

Rimini

| 14:46 - 23 Febbraio 2019

Nicolò Vallana, Luca Fermi, ed Edoardo Puce hanno ideato e realizzato un busto ortopedico flessibile.

La scuola di Riccione dove la maestra ha insegnato ai ragazzi il pronto intervento in caso di crisi epilettica di un alunno, i ragazzi del 'Belluzzi' di Rimini che hanno ideato un busto rigido, altamente tecnologico, per migliorare la vita di un compagno che ha avuto un incidente stradale, un giovanissimo riminese che ha costituito nella sua città la sezione di 'Younicer' per raccogliere fondi a favore dell'Unicef. Sono gli 'eroi solidali', ai quali il presidente della repubblica Mattarella ha conferito delle onorificenze che saranno consegnate il 13 marzo. Alla classe della 'Annika Brandi' di Riccione sarà consegnata una targa per l'azione collettiva messa in campo per il soccorso di un compagno di classe. Ai 4 giovanissimi riminesi andranno, invece, gli attestati di onore di 'Alfiere della Repubblica'. Si tratta di Nicolò Vallana, Luca Fermi Ed Edoardo Puce, 18enni inventori del busto che è stato presentato alla fiera dei giovani scienziati Fast di Milano e al volontario Jacopo Cavagna, 17 anni.