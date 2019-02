Pennabilli, al via il progetto per la costruzione del forno crematorio

Attualità

Un forno crematorio, foto di repertorio.

L’Amministrazione Comunale di Pennabilli ha avviato una valutazione sulla possibilità di realizzare un forno crematorio all’interno del Cimitero Comunale di Pennabilli. E’ stato pubblicato un avviso per una manifestazione di interesse intesa ad acquisire proposte per la realizzazione, sotto il profilo progettuale e gestionale, di un impianto di cremazione nel proprio territorio. L’invito è rivolto a tutte le società o imprenditori che abbiano interesse all’eventuale operazione; occorre pertanto contattare l’Ufficio Tecnico per un successivo incontro con il Sindaco.

“Ho sempre ritenuto fondamentale portare tutti i servizi anche nelle aree più interne, non si può rimanere impassibili e subire il disagio per poter usufruire di opere che puntualmente vengono realizzate in luoghi lontani. Questo non è certamente un argomento simpatico da affrontare, ma purtroppo la vita ci pone anche di fronte a questa realtà”.