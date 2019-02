Tornano a Le Befane le sessioni d'asta, domenica saranno tantissimi i prodotti battuti

Eventi

Rimini

| 12:45 - 23 Febbraio 2019

Be Asta 2017, foto repertorio.

Per il terzo anno consecutivo si alza il sipario sulla Be Asta, il gioco riservato ai possessori della Be-Fan Card che nelle edizioni precedenti ha appassionato oltre tremila persone che si sono sedute nell'arena per contendersi i premi battuti all'incanto con i punti accumulati sulla propria fidelity card. Infatti, trasformando gli scontrini dei propri acquisti in punti presso i totem in Galleria, o tramite il sito e l’APP, è possibile partecipare alle Aste e aggiudicarsi premi "spendendo" i punti caricati sulla propria Be-Fan Card, da utilizzare come nelle vere e proprie aste coordinate dal battitore.

Tre le aste previste per domenica 24 febbraio: alle 11.00, alle 15.30 e alle 18.00. Tra i prodotti che saranno battuti ricordiamo: TV telefunken, Tablet, Smartphone Huawei, Borsa Guess e Liu-Jo, asciugamani, lenzuola, trapunta matrimoniale, ricariche telefoniche, trolley, ciondolo Pandora, Giftcard da 20, 50, 150 e 200 Euro.

Come si gioca: tutti i possessori di Be-Fan Card, che scaricheranno il coupon di pre-iscrizione all’asta entro 15 minuti prima di ogni asta, riceveranno 100 punti in omaggio. Sarà possibile aggiudicarsi solo un prodotto per ciascuna sessione d’Asta, vale a dire che ciascun titolare di Be-Fan Card può ottenere fino ad un massimo di tre prodotti.

Il regolamento completo è a disposizione presso l’InfoPoint de Le Befane Shopping Centre oltre che sul sito www.lebefane.it. Chi non avesse ancora Be-Fan Card, può richiederla subito gratuitamente presso l’InfoPoint.