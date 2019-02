Volley A2 femminile, l'Omag cerca il riscatto contro Caserta per scalare la classifica

Sport

Rimini

| 10:33 - 23 Febbraio 2019

L'Omag San Giovanni vuole ritornare a fare punti.

Domenica alle ore 17 al palas di San Giovanni in Marignano nuovo appuntamento col volley A2 femminile. Entrambe animate da uno spirito di rivalsa, Omag San Giovanni in Marignano e Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta si affrontano in Romagna per non perdere terreno dalle posizioni di comando. Le padrone di casa sono alla ricerca del primo successo della seconda fase e punteranno sul campo amico, mai violato in stagione prima del ko al tie-break contro Mondovì due settimane fa, una sconfitta a cui ha fatto seguito quella nell'ultimo turno ad Orvieto. Le rosanero, invece, attualmente si trovano fuori dalla zona Play Off e inseguono il primo squillo esterno per riportarsi in quota.

IL PROGRAMMA DELLA TERZA GIORNATA

Conad Olimpia Teodora Ravenna – Itas Città Fiera Martignacco; Barricalla Cus Torino – LPM Bam Mondovì; Bartoccini Gioiellerie Perugia – Volley Soverato; Omag S.G. Marignano – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta; Delta Informatica Trentino – Zambelli Orvieto.

LA CLASSIFICA Bartoccini Gioiellerie Perugia 22; Lpm Bam Mondovì 19; Volley Soverato 18; Zambelli Orvieto 17; Delta Informatica Trentino 16; Omag S.Giov. In Marignano 16; Barricalla Cus Torino 14; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 13; Conad Olimpia Teodora Ravenna 8; Itas Città Fiera Martignacco 7.