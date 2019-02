Cavallerizza cade durante la gara, incidente a San Giovanni in Marignano

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 17:38 - 22 Febbraio 2019

Elisoccorso, foto di repertorio.

Una 20enne italiana è rimasta ferita in un incidente durante una gara all'Horses Riviera Resort di San Giovanni in Marignano. I fatti sono avvenuti intorno alle 15 di venerdì. La giovane si trovava in sella al suo cavallo e stava partecipando ai campionati nazionali A-5 di salto a ostacoli, quando è stata disarcionata ed è caduta a terra. E' stata immediatamente soccorsa dal personale medico presente nella struttura, poi è stato richiesto l'intervento del 118. Per precauzione il ricovero in ospedale è avvenuto con l'eliambulanza, ma fortunatamente la ragazza non ha riportato ferite gravi.