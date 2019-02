Basket giovanile, RBR: colpo Under 15 a Ferrara; cadono Under 16 e Under 18

Sport

Rimini

| 16:47 - 22 Febbraio 2019

La squadra Under15 di RBR allenata da Di Nallo corsara a Ferrara.

Una vittoria e due sconfitte per le squadre targate RBR nel precedente turno di campionato. In Under 18 vanno ko i Titans di coach Padovano, con la partita che non inizia bene già dal riscaldamento con l’infortunio a Daniele Buo. In Under 16 l’impegno casalingo degli Angels di Bernardi è proibitivo, con la Virtus Bologna a spaccare la partita in due nel secondo tempo dopo che per venti minuti Santarcangelo aveva tenuto botta al PalaSgr. Infine l’Under 15, che va a sbancare Ferrara in maniera autorevole e grazie a una bella partita. I ragazzi di coach Di Nallo ‘vendicano’ il ko dell’andata grazie al break messo assieme nel terzo periodo di gioco.

Under 18

Niente da fare per l’Under 18 Titans/RBR a Venezia con la Reyer. Brutte notizie già dal riscaldamento, con purtroppo l’infortunio per Daniele Buo. La partita inizia con i nostri in vantaggio sul 7-8, ma sarà l’unico momento in cui i Titans saranno avanti nel match. Da quel momento in poi Venezia recupera palloni, aumenta le percentuali e riesce anche a correre con efficacia. Il primo quarto è in ogni caso piuttosto combattuto, con la partita che si spacca invece nel secondo quando la Reyer non concede nulla in difesa e vola via sul +25 dell’intervallo. Nel terzo parziale i padroni di casa allungano ancora, mentre nel quarto sono gli ospiti ad accorciare un po’ fino al risultato finale.

REYER VENEZIA – PALL. TITANO 80-44

TITANO: Giovannini 1, Coralli, Buo ne, Pierucci 13, Palmieri 4, Fiorani 4, Campajola 6, Semprini 5, Felici 11, Botteghi. All.: Padovano.

Parziali: 21-15, 41-16, 66-27, 80-44.

Under 16

Prestazione coraggiosa per gli Under 16 che perdono contro la Virtus Bologna, probabilmente la squadra più attrezzata dell’Emilia-Romagna. Gli Angels/RBR giocano una buona pallacanestro e restano in partita per due quarti, poi nella terza frazione devono arrendersi al talento e alla fisicità dei bianconeri. Per i padroni di casa è particolarmente ispirato Scarponi, autore di 31 punti (con 9/20 da due e 3/8 da tre).

ANGELS SANTARCANGELO/RBR - VIRTUS BOLOGNA 58-80

SANTARCANGELO/RBR: Ricci 1, Carletti ne, Mulazzani 3, Scarponi 31, Vettori, Angelini ne, Nuvoli, Mancini 4, Pasquarella, Rossi 13, Magnani 6. All. Bernardi, ass. Di Nallo.

VIRTUS: Grotti 7, Colombo 15, Espa 6, Scagliarini 8, Furin, Mazzoli, Salsini 7, Nicoli 5, Ferdeghini 3, Minelli, Ruffini 17, Barbieri 12. All. Vecchi, ass. Nieddu.

Parziali: 19-22, 31-34, 40-58, 58-70.



Under 15

Bella vittoria per gli Angels/RBR in casa della Vis Ferrara, squadra che all’andata aveva battuto i romagnoli in volata al PalaSGR di Santarcangelo. I ferraresi segnano con regolarità da tre punti e hanno più centimetri e chili sotto canestro, i nostri ragazzi però giocano una partita quasi perfetta: grande difesa e tanto contropiede, le scelte spesso sono giuste e si trovano buoni tiri. In avvio è uno scatenato Amati (10 punti nel primo quarto) a portare avanti gli ospiti: 21-15 alla prima sirena. L'ingresso di Karpuzi è positivo ma i padroni di casa si riavvicinano fino al -2 all'intervallo. Nella terza frazione Santarcangelo piazza il break e allunga fino al +12 ma Ferrara non si arrende e grazie ad un paio di palle recuperate tenta una disperata rimonta finale. I gialloblù reagiscono con carattere e respingono gli assalti avversari: la bomba di Amati e i tiri liberi di Buo mettono la parola fine alla contesa. Importante e meritato successo per gli Angels/RBR, che ora attendono Fidenza per il big match di sabato (ore 18 PalaSGR).

VIS FERRARA – ANGELS SANTARCANGELO/RBR 66-74

FERRARA: Bonfà ne, Simonetti 16, Ebeling 5, Mezzapelle 4, Fabbri 7, Costa 10, Farinella, Zanirato 10, Frigatti 3, Cavicchi 11. All. Cigarini, ass. Bottoni.

SANTARCANGELO/RBR: Neri, Ricci 8, Buo 10, Karpuzi 20, Greco 2, Piacente, Dellarosa 6, Antolini 2, Polverelli, Ricciotti 2, Amati 24, Vittori. All. Di Nallo, ass. Brienza.

Parziali: 15-21, 35-37, 45-53, 66-74.