La Vasco De Paoli torna a chiamarsi Santarcangelo Boxe, come alle origini

Santarcangelo di Romagna

| 15:18 - 22 Febbraio 2019

Il maestro di boxe Tiziano 'Siluro' Scarpellini.

Dal 2019, dopo 20 anni, l'associazione sportiva dilettantistica" Vasco De Paoli "cambia nome, ritornando a chiamarsi "Boxe Santarcangelo".

"Il nome con cui era nata, tramite il suo ideatore e promotore e mio allenatore, quale era Vasco, l'anima di questa associazione nata nel 1978", commenta il maestro Tiziano "Siluro Scarpellini".



Una scelta, condivisa anche dal figlio Elio, che riporta, in questo contesto questa Asd alle origini della nascita.



"Prima come atleta, poi dal 1994 come tecnico porto avanti con impegno e orgoglio questa Asd della quale vado fiero ed orgoglioso. Associazione che negli anni ha sfornato nel suo percorso 2 titoli italiani assoluti 3 titoli italiani youth, 2 titoli europei forze di polizia, oltre ad aver organizzato manifestazioni di campionati italiani e tornei nazionali. Va detto poi che diversi atleti e atlete che hanno vestito la maglia azzurra e tanti altri campioni di tornei nazionali!", commenta Scarpellini.