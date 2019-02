In un residence trovati due giovani albanesi clandestini: espulsi dall'Italia

Cronaca

Rimini

| 15:08 - 22 Febbraio 2019

Auto della Polizia (foto di repertorio).

Intensi controlli della Polizia di Rimini nelle ultime 24 ore, con attenzione rivolta in particolare ai residence della zona mare. Agenti dell'ufficio Prevenzione-Generale e Soccorso Pubblico hanno fermato due albanesi di 25 e 34 anni, entrambi non in regola con le norme di soggiorno. I due sono stati condotti in Questura e posti a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che ha attivato le procedure amministrative per l’espulsione dall’Italia, con accompagnamento presso l’aeroporto di Rimini e imbarco su volo diretto in Albania. Al termine delle attività sono state controllate 230 persone (74 stranieri) e 150 veicoli.