Volano bastonate all'esterno del bar: l'aggredito si vendica graffiando la fiancata dell'auto

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 15:05 - 22 Febbraio 2019

Bastone (foto di repertorio).

Giovedì pomeriggio momenti di concitazione all'esterno di un bar di Santa Giustina, teatro dell'aggressione di un 25enne riminese, affrontato da tre persone e colpito alla testa da una bastonata. Gli aggressori, denunciati per lesioni aggravate, sono un 56enne napoletano e i figli di 20 e 35 anni. Anche l'aggredito è stato però denunciato, ma per danneggiamento, per essersi vendicato sull'auto del 56enne, danneggiata con alcuni graffi sulla fiancata. A riportare la calma una pattuglia della squadra Volante, intervenuta sul posto.