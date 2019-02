Alla Small di Rimini la Nail Artist Carmen Melfi con le ultime tendenze in fatto di smalti

Eventi

Rimini

| 14:58 - 22 Febbraio 2019

Punto vendita Small.

Nuovo appuntamento promosso da Smoll all’insegna della cura del corpo e della bellezza presso il punto di vendita di Rimini, in via Circonvallazione Occidentale 134.

Sabato 23 febbraio dalle ore 10.00 alle 18.30 il focus sarà su “mani impeccabili e fashion”.

Nell’occasione, Carmen Melfi, Nail Artist di Layla Cosmetics fornirà a tutte le clienti Smoll, le indicazioni utili per ottenere un perfetto manicure, le omaggerà con un’applicazione artistica dello smalto e rivelerà le ultime tendenza della moda in fatto di colori e forme.

Tre saranno gli smalti della linea Layla Cosmetics proposti alle clienti Smoll: il Layla Gel semipermanente, il Layla smalto one step -semipermanente con unico passaggio- e infine, il Layla smalto classico, smalto cioè rimovibile con una semplice passata di acetone.

L’appuntamento è frutto di una collaborazione avviata dal Gruppo Meloni con Layla Cosmetics, azienda di Milano fondata negli anni 30 e diventata nel tempo leader del settore e sinonimo di qualità.

Smoll è un brand del Gruppo Meloni di San Marino. L’azienda diretta oggi dai fratelli Paolo e Marco Meloni nasce negli anni ’60 quando i genitori decisero di rilevare un piccolo spaccio alimentare a San Marino. Con tanto lavoro, volontà, determinazione e una vita dedicata al commercio, l’azienda è cresciuta ed è diventata un’impresa moderna in cui tradizione e innovazione si fondono. I punti vendita Smoll aperti nelle Marche, Romagna e Umbria ad oggi sono 31, ma per il 2019 l’azienda sammarinese ha in programma 6 nuove aperture .