Al via i lavori sul ponte Bailey di Santacangelo. Per due mesi passaggio pedonale chiuso

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:51 - 22 Febbraio 2019

Ponte Bailey di Santarcangelo.

Inizieranno lunedì 25 febbraio i lavori di manutenzione al ponte Bailey che collega la frazione di San Vito alle abitazioni situate tra via Covignano e la via Vecchia Emilia, oltre il fiume Uso. L’intervento che permetterà di sostituire le parti deteriorate dall’usura e dagli agenti atmosferici, prevede il rifacimento della pavimentazione in legno di larice. I lavori affidati alla società in house Anthea per una spesa complessiva di 85.000 euro avranno una durata di due mesi durante i quali il passaggio pedonale rimarrà chiuso.