DIRETTA TESTUALE Calcio C: Sud Tirol - Rimini LIVE formazioni ufficiali

Sport

Rimini

| 13:29 - 23 Febbraio 2019

Diretta testuale Sud Tirol - Rimini.

SUD TIROL (3-5-2): Nardi - Pasqualoni Casale Vinetot - Tait Morosini De Rose Berardocco Lunetta - Romero De Cenco.

In panchina: Ravaglia, Gentile; Fabbri, Della Giovanna, Oneto, Mattioli; Antezza, Fink, Romanò; Turchetta, Mazzocchi.

Allenatore: Zanetti.

RIMINI (4-5-1): Nava G. - Kalombo Venturini Ferrani Nava V. - Simoncelli Alimi Palma Montanari Arlotti - Piccioni.

In panchina: Scotti; Brighi, Marchetti; Variola, Bandini, Candido; Buonaventura, Cicarevic, Volpe.

Allenatore: Martini.

ARBITRO: Maranesi di Ciampino.

RETI:

NOTE:



Inizio incontro ore 14.30



Sud Tirol privo dei difensori Ierardi e Crocchianti, Mazzocchi (ex obiettivo di mercato del Rimini) parte dalla panchina. In casa Rimini, oltre all'infortunato di lungo corso Danso, fuor Guiebre e Petti.