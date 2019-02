Alla scuola Tonino Guerra di Novafeltria si è parlato di donazione di organi con gli studenti

Attualità

Novafeltria

| 13:48 - 22 Febbraio 2019

Studenti del Tonino Guerra di Novafeltria all'incontro organizzato da Aido.

Venerdì mattina l'aula magna dell'Istituto Scolastico Tonino Guerra di Novafeltria ha ospitato un importante incontro, per gli alunni delle classi quinte, dedicato al tema delle donazioni di organo. Un appuntamento fortemente voluto da Aido (Associazione italiana per la donazione di organi), che ha relazionato agli studenti per voce della vicepresidente Franca Raggi e del consigliere Simona Di Bartolo. A prendere parola anche il medico chirurgo Fabio Bruscoli, coordinatore trapianti all'ospedale Infermi di Rimini, e Lia Blatti, delegata Aned (Associazione Nazionale Emodializzati) che ha voluto portare la sua testimonianza, essendo stata sottoposta a un trapianto di rene. Gli alunni hanno mostrato grande interesse e partecipazione. Gli organizzatori hanno spiegato che l'incontro è stato organizzato per rendere consapevoli gli studenti, neo maggiorenni, sulla scelta concernente la donazione degli organi, che viene espressa al momento di richiedere la carta di identità.