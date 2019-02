Nuovo elettrodotto interrato, assemblea pubblica a Riccione

Attualità

Riccione

| 11:48 - 22 Febbraio 2019

Elettrodotti da interrare a Riccione.

L’Amministrazione Comunale ha convocato un'assemblea pubblica per il giorno di Lunedì 25 febbraio dalle ore 20.30 presso la sala del Consiglio Comunale del Municipio sul tema: “Progetto Elettrodotto interramento Elettrodotto Anello 132 kV Rimini – Riccione “.

Nell’incontro aperto a tutta la cittadinanza Terna, gestore della rete elettrica nazionale, illustrerà le caratteristiche del nuovo progetto, le motivazioni della nuova infrastruttura e ascoltare le osservazioni dei cittadini.

Il giorno successivo, 26 febbraio, i tecnici Terna saranno inoltre a disposizione dei cittadini nella sala del Consiglio Comunale dalle ore 9 alle ore 11.00 per rispondere e dare delucidazioni a quesiti specifici relativi al progetto.

L’intervento previsto sul comune di Riccione riguarda l’” Anello 132 kV Rimini – Riccione” , 7 km di elettrodotto in cavo interrato che, una volta entrato in esercizio, permetterà la demolizione di circa 9 km di vecchie linee e di 40 tralicci all’interno del centro abitato di Riccione. La linea a 132 Kilovolt verrà dismessa del tutto.

“ Come detto le scorse settimane - commenta l’assessore all’ambiente Lea Ermeti - la collaborazione con Terna sarà massima per procedere all’avvio dell’intervento di interramento degli elettrodotti sul nostro territorio nella maniera più spedita ed efficiente possibile. L’assemblea pubblica di lunedì prossimo e la mattinata successiva saranno una importante occasione per i cittadini dove relazionarsi direttamente con i tecnici e avere informazioni dettagliate sulla progettazione e la tabella di marcia degli interventi. Un confronto diretto e dettagliato che come amministrazione intendiamo seguire nell’interesse della città e dei riccionesi.”