Montefiore guida verso il futuro, installate colonnine per le ricariche delle auto elettriche

Attualità

Montefiore Conca

| 11:06 - 22 Febbraio 2019

Colonnina di ricarica a Montefiore.

A Montefiore è già arrivato il futuro, infatti per le auto elettriche sono state installate due colonnine Enel per il rifornimento dell’energia necessaria, adatte sia alle auto che alle biciclette elettriche.

Delle due colonnine, una è stata posizionata nel Borgo, nel centro storico, esattamente in Via della Repubblica all’ intersezione con Via Val d’oca, mentre l’altra si trova nella frazione Falda, esattamente in via Carlo Alberto dalla Chiesa, in corrispondenza dell’area parcheggio angolo Via Giovanni Falcone.

Un’opportunità in più per chi visiterà Montefiore.

Oggi fra i Borghi più Belli d’Italia, quelli che hanno visto confermare il marchio della “Bandiera Arancione”, sinonimo di qualità e di ospitalità, possono offrire anche questo servizio, indice di evoluzione e di futuro.