| 08:50 - 22 Febbraio 2019

I divieti non fermano il transito dei camion su via Ugo Bassi a Santarcangelo.

Via Ugo Bassi vietata ai Tir, ma in molti non rispettano il divieto. Nonostante la segnaltetica all'ingresso della strada di Santarcangelo, i Tir continuano a passare. Ed il malumore tra i cittadini sale. I controlli su chi non osserva i divieti sono nulli - spiega un nostro lettore - e troppi camion transitano impunemente, giorno e notte, nel centro abitato. Persino tre nello stesso momento. Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.