Misano, deiezioni canine nei pressi degli asili: la protesta

Attualità

Rimini

| 17:51 - 21 Febbraio 2019

Escrementi di cane nei marciapiedi.

Nonostante le segnalazioni, continuano i casi di vera e propria inciviltà. "Nei pressi degli asili e per le vie di Villaggio Argentina a Misano, non passa giorno senza ritrovarsi davanti ai piedi le deiezioni di cani", scrive un nostro lettore. Molte volte gli escrementi si trovano a ridosso della recinzione nell'area gioco per bambini. "Un vero e proprio schifo, roba da far odiare i quattrozampe anche a chi gli animali li ha sempre amati. Sappiamo bene però che la colpa è dei padroni maleducati e non dei cani. Perché allora prendere in affido un animale se poi non si riesce ad averne cura? E perché non ci sono mai controlli in merito? Fin quando si potrà sopportare?", denuncia il nostro lettore.