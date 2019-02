Riccione, dal 25 febbraio cantiere aperto per la pista ciclabile e Piazzale Azzarita

Attualità

Cantiere aperto lunedì 25 febbraio per partire con i lavori di collegamento della pista ciclabile nel tratto compreso tra il Lungomare della Costituzione e la pista di viale D’Annunzio, recentemente realizzata, e per la sistemazione complessiva di Piazzale Azzarita. Ad aggiudicarsi l’esecuzione degli interventi, che dovrebbero concludersi entro Pasqua, è stata la ditta Del Prete srl di Melfi. Piazzale Azzarita verrà riasfaltato e rivisitato dal punto di vista del verde e delle piante di arredo, oltre ad essere interessato da una migliore organizzazione che consentirà ai ciclisti di immettersi direttamente alla passeggiata Goethe con un nuovo tratto di collegamento ciclabile che verrà ricavato nell’aiuola centrale del parcheggio del piazzale.



Per quanto riguarda il verde verranno piantumate melie caratterizzate da fioriture in estate, già presenti in prima linea in altre parti del lungomare e che si distinguono per l’elevata capacità di resistenza al clima marino. A questi verranno affiancati arbusti di mirto tarantino dalle tipiche colorazioni fiorite bianche e phillyrea augustifolia.



L’opera di collegamento della pista ciclabile si inserisce nella nuova cartolina della passeggiata Goethe, di cui l’inizio lavori relativi al primo stralcio nel tratto compreso tra Piazzale Azzarita e il parcheggio Aldo Moro, è stato fissato a dopo l’estate. Per la sua posizione, tra gli alberghi di prima linea e gli stabilimenti balneari, la nuova passeggiata Goethe sarà dotata di spazi adibiti alla sosta e alla socializzazione, zone verdi con essenze ed aree dedicate allo sport e al gioco.