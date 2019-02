Antonio Lapone firma il manifesto di Cartoon Club 2019

Attualità

21 Febbraio 2019

L'illustratore Antonio Lapone.

E' firmato da Antonio Lapone, elegantissimo grafico, illustratore e fumettista di caratura internazionale, il manifesto della 35a edizione di Cartoon Club, il Festival del cinema d'animazione, del fumetto e dei games in programma a Rimini dal 13 al 21 luglio. Il suo caratteristico stile espressivo, ispirato alla Ligne claire, con linee nette precise, ha dato vita per Cartoon Club ad una Wonder Woman incredibilmente chic. La supereroina diventa quasi un figurino di moda indossando il suo inconfondibile bustier insieme a lunghi pantaloni, décolleté dal tacco a stiletto, cappello e foulard, mollemente adagiata su una poltroncina a forma di “R” che richiama Rimini.

Le radici grafiche di Antonio Lapone, nato a Torino nel 1970 e belga d'adozione, traggono la loro linfa proprio dalle creazioni pubblicitarie, dalle affiches dei disegnatori e dai bozzetti di moda. E non a caso ha studiato le composizioni grafiche di Marcello Dudovich, uno dei padri del manifesto pubblicitario italiano moderno, autore del celebre “Delfino rosso”, disegnato per la Fiera campionaria e la mostra d’arte svoltesi a Rimini durante la stagione balneare 1922.

Lapone, molto noto anche in ambito francofono, sarà tra gli ospiti della 35a edizione di Cartoon Club dal 18 al 21 luglio e il Festival lo omaggerà con una mostra personale. Grafico pubblicitario prima di essere un disegnatore, il lavoro di Antonio Lapone spazia dalle illustrazioni su carta alle tele e ai fumetti. Artista plurale, crea immagini, serigrafie, quaderni di schizzi e portfolio in parallelo. Molte pagine di riviste degli anni '50 e '60, un mondo di eleganza e composizioni grafiche, sono per lui una fonte inesauribile di ispirazione. Qualunque sia il mezzo, le parole d'ordine che caratterizzano il suo mondo sono la ricerca della composizione e l'eleganza del segno.