Commercialisti, convegno su passaggio generazionale di impresa e protezione del patrimonio

| 15:56 - 21 Febbraio 2019

Convegno al centro Sgr di Rimini (Foto di repertorio).

Come tutelare un’impresa nel passaggio generazionale? Se ne discuterà domani venerdì 22 febbraio nel terzo e ultimo incontro del corso di approfondimento su “Family planning e asset protection”, organizzato dall’Ordine e Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini.

Al Centro Congressi SGR, dalle ore 15, il dottore commercialista Emanuele Lo Presti Ventura e l’avvocato Thomas Tassani faranno luce sul tema del passaggio generazionale di impresa, un tema delicato, che spesso presenta profili di complessità elevata per le implicazioni, non solo giuridiche, che lo caratterizzano. Nel pomeriggio si affronteranno anche i vari strumenti di protezione patrimoniale.



È stata richiesta l’attribuzione dei crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua. La giornata, dedicata agli operatori, è promossa con il sostegno di Crédit Agricole Italia.