Despar seleziona 50 dipendenti per il nuovo supermercato di Misano

Misano Adriatico

| 15:01 - 21 Febbraio 2019

Despar apre nei prossimi mesi a Misano Adriatico un nuovo supermercato, una struttura che darà lavoro a 50 persone. Lunedì 25 febbraio, dalle 10 alle 14, si terrà la selezione nella ex biblioteca di via Platani, a Misano, svolta dall'agenzia per il lavoro Adhr Group. I profili ricercati, per i quali sono previsti contratti a tempo indeterminato e determinato, sono di diverse tipologie: da figure di specialisti per i quali è richiesta esperienza nel settore come store manager, vice e capi reparto per macelleria, gastronomia, ortofrutta, a figure più generiche provenienti dal settore enogastronomico o con un percorso di studi in ambito turistico-alberghiero

È possibile inoltre candidarsi alle posizioni aperte attraverso il sito dell’Agenzia selezionando il ruolo di interesse e la città (Misano Adriatico).