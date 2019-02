Beccato mentre vende metadone ad un giovane, arrestato 52enne a Misano

Cronaca

Misano Adriatico

12:13 - 21 Febbraio 2019

Controlli dei Carabinieri.

Lo hanno beccato mentre stava cedendo droga ad un ragazzo. I Carabinieri di Misano nel tardo pomeriggio di mercoledì hanno arrestato un 54enne pluripregiudicato, residente in zona. L'uomo deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' stato fermato nell'ambito di una specifica indagine contro lo spaccio, mentre stava cedendo al giovane 4 flaconi di metadone da 22 ml cadauno per la somma di 20 Euro. Verrà processato per direttissima.

Sempre mercoledì i militari di Coriano hanno portato in carcere un 22enne pregiudicato di origine albanese. Il giovane era ai domiciliari in una comunità terapeutica per reati contro il patrimonio. La Corte d'Appello di Firenze ha sospeso i domiciliari per continue violazioni al programma terapeutico che doveva seguire.