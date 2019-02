Ripascimento dell'arenile, iniziati i lavori nel comune di Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 10:42 - 21 Febbraio 2019

Operazioni di ripascimento spiaggia.

Sono iniziati questa settimana i lavori di ripascimento dell’arenile nel territorio del comune di Misano. L’apporto di circa 20.000 metri cubi di sabbia permetterà di avere a disposizione una spiaggia più ampia e sicura per turisti e residenti.

Con la prima tranche dei lavori di questi giorni arriveranno a Misano circa 6.000 metri cubi, cui faranno seguito, negli step successivi, le restanti quantità di sabbia.

Tutte le zone saranno interessate dal ripascimento, ad esclusione di quella che va dal Rio Agina a Misano Brasile, con particolare attenzione alle aree più soggette agli effetti della erosione.

“Nelle scorse settimane abbiamo convocato gli operatori della spiaggia e i tecnici dei Servizio di difesa della costa della Regione – afferma il vice sindaco Fabrizio Piccioni – Abbiamo condiviso con loro gli importanti interventi di ripascimento previsti prima della prossima stagione turistica. La spiaggia misanese verrà risagomata in modo da garantire la migliore fruizione possibile da parte dei turisti”.

L’impegno per la salvaguardia dell’arenile non finisce qui: entro il mese di marzo la Regione porterà in approvazione la progettazione complessiva e coordinata, realizzata con la collaborazione del Prof. Alessandro Mancinelli dell’Università di Ancona, della difesa della costa mediante interventi puntuali in mare con particolare attenzione ai tratti di litorale della zona sud.