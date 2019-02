Rifiuti abbandonati in via Ortigara, la protesta di un lettore

Attualità

Rimini

| 09:58 - 21 Febbraio 2019

Un'area adibita alla raccolta dei rifiuti trasformata in una vera e propria discarica. E' quanto segnala un lettore di altarimini.it con un'attività economica in via Ortigara a San Giuliano Mare di Rimini. Lo spazio per il conferimento dei rifiuti è presente e ben delimitato ma qualche persona non ha rinunciato ad abbandonare addirittura un frigorifero e un aspirapolvere. Oltre a questi rifiuti ingombranti nell'area si trovano anche tanti sacchetti dell'immondizia buttati al di fuori dei contenitori. Secondo quanto segnala il nostro lettore, la zona è ridotta in queste condizioni da diverso tempo.