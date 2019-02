Residenti chiedono un varco elettronico in via Isotta degli Atti

Attualità

| 09:47 - 21 Febbraio 2019

Un’auto senza permesso sosta in zona ZTL contromano all’altezza del civico 22.

Un parcheggio contromano in una via del centro storico a Rimini in piena zona Ztl. A segnalarlo i residenti della via Isotta degli Atti. All'altezza del civico 22 il mezzo si è fermato dopo aver, presumibilmente, percorso la strada contromano. "E proprio con auto e moto spesso contromano si ripetono le violazioni nella stessa via, tanto che nella giornata di martedì una mamma con bambino - all’altezza con l’intersezione con via Bonsi - ha rischiato drammaticamente di essere investita" raccontano i residenti "oramai stufi di questa anarchica ma soprattutto pericolosa deriva, chiedono l’immediata posa ed attivazione di telecamere che verifichino l’ingresso nella stessa Via Isotta di chi ha effettivamente e solo la titolarità per poterlo fare."