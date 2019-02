Isola dei Famosi, la riminese Giorgia Venturini lascia la Palapa

Attualità

Rimini

| 09:32 - 21 Febbraio 2019

Giorgia Venturini mentre lascia il programma.

La riminese Giorgia Venturini abbandona l'Isola dei Famosi. La giovane, arrivata a La Palapa da "Saranno Isolani" è stata eliminata nella puntata di mercoledì 20 febbraio. Nata a Novafeltria e residente a Pennabilli, ex igienista dentale, ha partecipato al "pre-reality" che l'ha vista in sfida tra 10 concorrenti in Toscana. Grazie alla vittoria in questa fase è potuta sbarcare in Honduras per l'avventura dell'Isola dei Famosi. Nella puntata di mercoledì la giovane è stata eliminata e, una volta giunta all'"isola che non c'è" ha scelto di non restare e tornare a casa. Nei giorni scorsi aveva lamentato alcuni malesseri e difficoltà, tanto da far presagire il suo ritorno in Italia.