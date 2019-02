Mano nell'impastatrice, stritolate due dita: arrivano ambulanza e vigili del fuoco

Cronaca

Riccione

18:01 - 20 Febbraio 2019

Un operaio di uno stabilimento di produzione di piadina di Riccione è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto alle 13 di mercoledì. Il personale del 118 e i Vigili del Fuoco sono intervenuti in viale Carpegna, presso la ditta: le dita dell'uomo, un 53enne italiano, erano rimaste incastrate in un macchinario. Con perizia i Vigili del Fuoco, utilizzando un piccolo flessibile, hanno tagliato un perno dei rulli del macchinario, per liberare la mano dell'uomo. Il personale medico dell'ospedale Infermi di Rimini è riuscito a salvare le due dita dell'operaio. Sul posto anche il personale dell'ispettorato del lavoro.