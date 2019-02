Furto lampo, ripulito negozio di macchine fotografiche: via migliaia di euro di attrezzatura

Cronaca

Repubblica San Marino

| 17:24 - 20 Febbraio 2019

Interno del negozio.

Furto nella notte tra martedì e mercoledì al "San Marino Fotocine" in via Tre Settembre a Dogana. I malviventi hanno colpito intorno alle cinque di mattina: hanno forzato le griglie a protezione di una vetrata, introducendosi all'interno del negozio, incuranti del sistema di allarme. Un blitz rapidissimo che ha permesso ai ladri di portare via macchine fotografiche, obiettivi e attrezzatura varia del valore di decine di migliaia di euro. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Pronto Intervento della Gendarmeria, ma i malviventi avevano già fatto perdere le proprie tracce, scappando a bordo di un autoveicolo.