Aggredita dall'ex fidanzato si difende col coltello da cucina e lo ferisce

| 17:15 - 20 Febbraio 2019

Aggredita dall'ex compagno, ha impugnato un coltello per difendersi e lo ha ferito: è stata denunciata così per lesioni personali. Ma gli inquirenti dovranno fare luce su ogni aspetto della vicenda, dai contorni ancora non chiari. Martedì pomeriggio, intorno alle 14.20, una 29enne albanese ha chiamato i Carabinieri nella sua abitazione di via Bordoni, a Viserba, dicendo di aver litigato con il suo ex, un coetaneo e connazionale, e che questi l'aveva picchiata, aggiungendo di averlo denunciato in mattinata presso la Questura. Un secondo confronto, nel primo pomeriggio di martedì, era terminato con un fendente inferto dalla 29enne all'uomo, sul braccio; nell'appartamento c'erano infatti tracce di sangue. La 29enne ha infatti ammesso di averlo colpito per difendersi. Il ferito, medicato dal personale del 118, si è poi presentato in Questura, anche se alla fine non ha formalizzato la denuncia. Tuttavia la donna è stata denunciata dai Carabinieri.