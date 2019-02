La Granfondo Riccione cambia e diventa "Ride Riccione": inserito il mitico Cippo di Carpegna

Sport

Riccione

16:38 - 20 Febbraio 2019

Gruppo di ciclisti nella passata edizione.

Per il 2019 gli organizzatori della Classica Granfondo Riccione, in collaborazione con il Comune di Riccione, APT, Consorzio Italy Bike Hotel, Riccione Bike Hotel, Riccione sport ed i maggiori player del settore, hanno voluto prendere il testimone della GF Riccione e rielaborarla con l'obiettivo di realizzare un evento Ciclistico Internazionale non più solo basato sul tempo di gara ma sull'esperienza che la gara stessa può offrire.



Ride Riccione, una gara ciclistica su tre percorsi, studiati per esaltare e promuovere le caratteristiche sportive, enogastronomiche e paesaggistiche del territorio Romagnolo.

Riccione "nell'anno del Giro" all'interno della Ride Riccione Week darà vita, il 16 giugno e per la prima volta con partenza da viale Ceccarini, alla Ride Riccione.

Una gara emozionante, divertente, suggestiva ed unica.

Alcune anticipazioni: il percorso più lungo raggiungerà il Cippo Carpegna, la vetta che racconta le gesta del grande Marco Pantani, in atmosfera unica tra goliardia e misticismo.

In griglia si partirà sotto il colore unico della divisa di gara, una maglia di alta qualità disegnata per l'occasione da Aldo Drudi, disegnatore del meravigliosi caschi di Valentino Rossi e prodotta per l'occasione da Alè'.

Tre percorsi divertenti, tre emozioni uniche:



Il Gourmet, 35 km di fantastico divertimento con un ristoro da non perdere.

Il Medio, 105 km con un dislivello di 1700 m, bello, veloce, affascinante, attraversando paesi e colline che faranno sentire il loro calore.

Il Ride, 140 km con un dislivello di 3100 m, tra Romagna e Marche con partenza e ritorno a Riccione fino ad ascoltare il respiro al Cippo Carpegna, dove Marco Pantani preparava le sue grandi vittorie. Per iscrizione alla Ride Riccione www.ridericcione.com