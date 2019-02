Cliente super fortunato, fa la spesa da Tutto Zoo e vince un'auto da 35mila euro

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:11 - 20 Febbraio 2019

I fortunati vincitori, Aldo e la moglie, fedeli clienti di Tutto Zoo.

Vince una Nissan X-Trail da 35.000 euro dopo un acquisto da Tutto Zoo Magasin, il noto rivenditore di Santarcangelo, con più di quarant'anni di attività, dedicato agli animali. Il concorso è stato indetto da Trainer, nota azienda di mangimi italiana. Per ogni prodotto acquistato veniva rilasciato un codice: attraverso la registrazione al sito internet della Trainer, era possibile partecipare al concorso con il codice. I fortunati vincitori sono stati due cittadini di San Mauro Pascoli, Aldo e la moglie, fedeli clienti di Tutto Zoo da diversi anni. Con loro l'inseparabile cane macchia. La Nissan X-Trail vinta ha una pedana per permettere al cane di accedere alla parte posteriore e di salire a bordo della vettura, per viaggiare assieme ai propri padroni. Il premio è stato ritirato a inizio febbraio. "E' stata importante anche per noi e per la nostra clientela questa vittoria - spiega Virgilio Camillini, storico patron di Tutto Zoo Magasin - e sono diversi i concorsi e le varie iniziative, il consiglio a tutti i nostri clienti è di seguirle al meglio e di partecipare".