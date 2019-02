La Nove Colli attraverserà Novafeltria e Talamello, è ufficiale

Sport

Novafeltria

| 14:25 - 20 Febbraio 2019

Ciclisti partecipanti alla Nove Colli edizione 2017.

La granfondo Nove Colli, storica manifestazione di ciclismo in programma il 19 maggio 2019, attraverserà nella prossima edizione i centri storici di Talamello e Novafeltria. Lo comunicano le amministrazioni comunali, sottolineando "gli ottimi rapporti e la stima reciproca con il gruppo dirigente della Nove Colli". L'Alta Valmarecchia negli ultimi anni si sta aprendo al turismo sportivo, come dimostrano diverse iniziative organizzate quali la tappa dell'Adriatic Coast o il Talamello Outdoor Weekend: la Nove Colli è una grande opportunità per dare visibilità al territorio, non solo in occasione della gara, ma, come rilevano le amministrazioni, anche nei mesi precedenti, infatti "centinaia e centinaia di ciclisti attraverseranno Talamello e Novafeltria per provare il percorso". In questo modo potranno essere conosciuti tutti gli aspetti culturali, ambientali, storici ed enogastronomici che caratterizzano l'Alta Valmarecchia. "La speranza è che poi tante persone possano tornare, magari con la propria famiglia per soggiornare e vivere un’esperienza di relax in una valle che offre tante opportunità di interesse per una vacanza su misura", si legge nella nota delle due amministrazioni comunali.