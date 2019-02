A lezione di fumetto da Alan D'Amico, disegnatore dei cartoni animati di Winx e Rat-Man

Attualità

Riccione

| 12:53 - 20 Febbraio 2019

Alan d'Amico.

La Biblioteca comunale di Riccione prosegue la sua attività di promozione della lettura e di avvicinamento dei ragazzi al mondo della parola scritta proponendo l’avvio di un corso di fumetto condotto dall’illustratore e fumettista Alan D’Amico, rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 13 anni.



Imparare i trucchi del mestiere per trasformare in racconto le proprie fantasie: il corso si rivolge a ragazze e ragazzi che desiderano apprendere le tecniche di base del fumetto, per rappresentare sia la realtà che i mondi fantastici. Con esercizi facili, ma molto utili, si apprenderanno pian piano le tecniche dello storytelling per disegni. In una seconda fase ogni ragazzo metterà a punto il proprio percorso personale, con storie brevi create da sé o mutuate dalla realtà.



Il programma didattico comprende:

Gli strumenti del disegnatore e il loro giusto uso

Il viso, i diversi modi per rappresentarlo e le espressioni

La struttura della storia (protagonista, antagonista ecc.)

Creare il proprio eroe

La scoperta dei fumetti esistenti

Gli elementi del fumetto

Inventare la propria storia a fumetti e i tipi di storie

Muovere con facilità i personaggi

Come disegnare una stanza

Come disegnare i mostri e le armature

Come disegnare le macchine.



Il corso di fumetto, articolato in sei incontri di due ore ciascuno, prevede una quota individuale di iscrizione di 30 euro e verrà avviato con un minimo di 10 iscritti (max 18 partecipanti).



Gli incontri si svolgeranno in Biblioteca (Sala Conferenze) nei giorni: giovedì 7-14-21-28 marzo e 4-11 aprile dalle ore 16 alle 18.

Importante: ogni partecipante porterà con sé il proprio kit da apprendista fumettista (matite, gomme, righelli e colori).



Alan D’Amico (Rimini, 1981). La sua attuale professione nasce già tra i banchi scolastici e prosegue prima alla Scuola del Libro di Urbino e poi alla Scuola Internazionale di Comics di Jesi. Le prime esperienze professionali cominciano nel 2005, come disegnatore di cartoni animati: Winx, Rat-Man e Teen Days. Successivamente avvia il suo percorso di specializzazione nel campo ludico creando le sue prime illustrazioni per i giochi da tavolo, di ruolo e di carte. Ha collaborato con Clementoni, Asterion, Placentia Games, Serpentarium Press, Hobby&Work e La Meridiana Miniatures.

Da diversi anni ha un ruolo di responsabilità in Sir Chester Cobblepot nella produzione artistica del team di sviluppo dove progetta, realizza e coordina tavole, illustrazioni e sculture. La sua firma appare nei più importanti Cobblepot Games, in collaborazioni internazionali con Giochi Uniti, Pendragon Game Studio, Fantasy Flight Games, Kosmos, Passport Game Studio, Devir, Iello, Black Monk, Hobby Japan e Hobby World.

È docente di scultura presso la Scuola Internazionale di Comics a Jesi e Reggio Emilia e insegna fumetto e illustrazione presso l’Associazione ArteM di Pesaro. Ama il cinema, la Storia, oltre ai fumetti e i giochi da tavolo, con una particolare passione per i wargames tridimensional