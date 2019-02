Due riminesi personal trainer fanno 'boom' con il metodo di allenamento 'in forma in 20 minuti'

Sport

Rimini

| 12:23 - 20 Febbraio 2019

Federico Giacomucci e Nicholas Raschi (con maglia rossa) inseme al resto dello staff.

Per il secondo anno consecutivo la palestra Urban Fitness di Rimini ha vinto il premio come miglior centro ‘Urban’ d’Italia. Il centro di via Paolucci ha superato la concorrenza di altri 60 appartenenti allo stesso franchising, conquistando il primo posto per numero di iscritti, allenamenti e risultati raggiunti. Dietro questo successo c’è il lavoro di due giovanissimi personal trainer, Federico Giacomucci e Nicholas Raschi (riminese il primo, santarcangiolese il secondo), entrambi laureati in scienze motorie, che hanno rivoluzionato il mondo del fitness locale con un metodo di allenamento pensato appositamente per i più pigri o per chi va di fretta. “In forma in 20 minuti” è lo slogan del centro Urban Fitness, che di fatto non lascia scuse a chi, in una società sempre più frenetica, ha poco tempo da dedicare alla cura del proprio corpo. Attualmente sono oltre 300 i riminesi, di età compresa tra i 35 e i 70 anni, che hanno scelto di sposare la filosofia di Giacomucci e Raschi, i quali sono supportati anche da una equipe di osteopati, nutrizionisti e fisioterapisti e da un team composto da ben 9 collaboratori.



“Nella nostra palestra – spiegano i due personal trainer – adottiamo un approccio one-to-one, proponendo agli iscritti un protocollo personalizzato e su misura per tonificazione, potenziamento, dimagrimento, prevenzione mal di schiena e ginnastica dolce, con focus specifici per chi pratica attività sportiva a livello agonistico o dilettantistico. La principale novità sta nell’impiego dell’elettrostimolazione dinamica: grazie ad elettrodi ed apparecchiature Ems, andiamo ad attivare contemporaneamente in ogni singola sessione oltre 300 muscoli, risvegliando funzioni nascoste del nostro corpo e coinvolgendo un numero di fibre tre volte superiore rispetto ad un allenamento isotonico classico. Un allenamento smart ed iper concentrato: 20 minuti, infatti, equivalgono a circa 4 ore di esercizio ordinario”. Nata nel 2017, la palestra Urban Fitness di Rimini è cresciuta ad un ritmo esponenziale, diventando ben presto un punto di riferimento per gli sportivi della provincia. “Oggi – concludono Giacomucci e Raschi – siamo presenti con un nostro centro anche a Cesena. A chi si avvicina per la prima volta a questo mondo, offriamo la possibilità di fare un allenamento di prova in maniera gratuita. La soddisfazione più grande? Vedere che ragazzi e ragazze, magari poco inclini all’attività fisica, hanno riscoperto l’interesse per la cura del corpo”.