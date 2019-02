Riccione, finiti i lavori agli spogliatoi della palestra di via Forlimpopoli

Attualità

Riccione

| 12:06 - 20 Febbraio 2019

Palestra via Forlimpopoli.

Terminati i lavori di rifacimento degli spogliatoi alla palestra di via Forlimpopoli all’interno del centro sportivo “Italo Nicoletti”. Dopo gli ultimi ritocchi, i locali rinnovati verranno consegnati nei prossimi giorni agli atleti delle società sportive e agli studenti delle scuole cittadine che usufruiscono delle strutture in fasce orarie diverse. Un intervento sostanzioso che ha rimesso completamente a nuovo gli spogliatoi, dal punto di vista dell’impiantistica elettrica e termoidraulica con l’adeguamento della ventilazione delle docce, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di nuova pavimentazione, infissi in alluminio, rivestimenti, docce, rubinetterie e sanitari.

Sono inoltre stati predisposti controsoffitti adeguati a far fronte ad ambienti ad alta umidità.

Rispetto agli interventi programmati, sono stati eseguiti ulterioriori lavori di consolidamento al solaio.

Mentre è in procinto di partire l’affidamento dei lavori, che dovrebbero svolgersi durante l’estate, per l’adeguamento antincendio al pattinodromo, alla palestra di via Bergamo, alla piastra polivalente di via Forlimpopoli e al bocciodromo.

“ I lavori agli spogliatoi di via Forlimpopoli - afferma l’assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti - erano un intervento molto atteso per il servizio rilevante svolto nell’ambito delle attività didattiche e sportive cittadine. Restituiamo adesso una struttura efficiente, confortevole e sicura. Migliorare le strutture sportive comunali e garantirne la massima sicurezza, costituisce un obiettivo prioritario a vantaggio di tutti coloro che praticano discipline sportive, per questo stiamo lavorando con una serie di interventi precisi, dai prossimi lavori di adeguamento antincendio in quattro strutture sportive alla nuova palestra della scuola media statale di via Alghero in corso di realizzazione”.