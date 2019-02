Volley serie C San Marino, Titan Services in trasferta contro la forte Cesena

Sport

Repubblica San Marino

| 11:11 - 20 Febbraio 2019

Stefano Mascetti coach Banca di San Marino.

Serie C maschile. Trasferta importante quella di sabato 23 per la Titan Services, capolista del girone B della serie C. I ragazzi di coach Mascetti vanno a Cesena per affrontare i locali, squadra che all’andata era stata in grado di espugnare il Pala Casadei al tie-break (chiusosi 19/21), dopo essersi ritrovata sotto per due set a zero. Cesena è attualmente dentro la zona play-off con un solo punto di vantaggio sul Bellaria. Le motivazioni saranno dunque altissime da ambo le parti. “Cesena è, sulla carta, una delle candidate a vincere il campionato – dice Stefano Mascetti. - Ha perso a San Giovanni in Marignano sabato scorso ma lì ci hanno perso in molti. Però, nella penultima di campionato, ha battuto Sassuolo, a testimoniare che il campionato è equilibratissimo. Noi cercheremo di fare la partita, come nostro solito. Dobbiamo fare il meglio sulla base di quello che siamo in questo momento. E noi adesso abbiamo problemi sulle bande. E’ fuori Togni e Mondaini continua sempre ad avere problemi a un ginocchio. Potremmo non avere neanche lui sabato prossimo”.

CLASSIFICA. Titan Services 34, Conad Atlas Ravenna 33, Plastorgomma Sassuolo 32, Cesena 29, Dinamo Bellaria 28, Hipix Modena 27, Pagnoni Marignano 24, Carpi 15, Consar Ravenna 12, Spem Faenza 11, Foris Index Conselice 4, Cesenatico 3.

PROSSIMO TURNO (15^ giornata). Sabato 23 febbraio ore 17.30 a Cesena: Cesena - Titan Services.

Serie C femminile. Partita importantissima anche per la Banca di San Marino che sabato ospita al Pala Casadei il fanalino di coda Rubicone In Volley. E’ uno scontro di bassa classifica fra due squadre che si giocano molte delle speranze di salvezza. “In realtà affrontiamo questa partita come qualsiasi altra. Senza guardare chi c’è di là dalla rete e cercando solo di fare i punti che ci servono. – Spiega coach Stefano Sarti. - Siamo però consapevoli che il Rubicone è una squadra che vince diversi set, anche se non raccoglie molti punti, e lavora bene a muro. Vengono da una vittoria e saliranno sul titano particolarmente motivate. Dovremo fare una partita attenta ed esprimere tutto il nostro potenziale. E’ una partita da prepare con molta cura, questo è certo”.

CLASSIFICA. Fenix Faenza 35, La Greppia Cervia 33, Castenaso 32, Teodora Ravenna 30, Claus Forlì 29, Massavolley 26, Retina Cattolica 26, Flamigni San Martino 17, Maccagni Molinella 17, Pontevecchio Bologna 14, Gut Chemical Bellaria 14, Banca di San Marino 10, Rubicone In Volley 5.

PROSSIMO TURNO (17^ giornata). Sabato 23 febbraio ore 18.30 a Serravalle: Banca di San Marino – Rubicone In Volley.