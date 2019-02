In vendita ex Colonia Bolognese di Miramare, base d'asta 18 milioni di euro

Attualità

Rimini

| 10:50 - 20 Febbraio 2019

Ex colonia Bolognese a Miramare.

L'ex colonia Bolognese di Rimini sarà messa in vendita, all'asta probabilmente a giugno. Lo riporta il Resto del Carlino che specifica come sul complesso di edifici, rientrante nel fallimento della ditta di costruzioni Cmv, si attenda la relazione tecnica urbanistica sulle possibili destinazioni d'uso. L'asta per la colonia sulla spiaggia partirà da una base di 18 milioni di euro. Sulla carta nell'ex colonia si potrà sicuramente realizzare un maxi hotel: la destinazione a uso ricettivo resta quella principale per la Bolognese.