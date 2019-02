Ginnastica artistica femminile, buone prove della Polisportiva Celle tra Cesena e Medicina

Sport

Rimini

| 06:57 - 20 Febbraio 2019

Staff ed atlete della Polisportiva Celle Rimini.

Niente di meglio che un test in gara per le ginnaste della Polisportiva Celle che sabato 16 Febbraio, nella palestra Renato Serra di Cesena, hanno avuto l'opportunità di provare i loro esercizi in occasione della prima prova del Campionato individuale GOLD regionale.

Gli allenatori Michela Carlini, Marco Baioni e Beatrice Bruni con il supporto di Matteo Bonfiglio ( Juvenia- Roma) le hanno osservate ed apprezzate nelle loro prestazioni pensando, grazie al loro fantastico lavoro, a come formare la squadra per l'imminente Campionato di serie B che si terrà a Busto Arsizio il 23/24 febbraio.

Grandi i risultati per tutte!

A cominciare dalla categoria Senior 2 dove Chiara Bezzi è medaglia d'ORO all around, primeggiando alle parallele e 2a alla trave e Corpo libero.

Aurora Cocco gareggiando solo su 3 attrezzi si posiziona quarta, guadagnando l'ORO al volteggio e al corpo libero e il BRONZO alla trave.

Federica Marracino si classifica 3a sui 4 attrezzi e 3a alle parallele.

Nella categoria Junior 2 PRIMEGGIA abbondantemente nell'all around Carlotta Semprini che ottiene anche l'ORO al volteggio e alle parallele e l'ARGENTO alla trave e al corpo libero.

Al suo fianco Antonacci Elisa che si merita il BRONZO alla trave e alle parallele.

BRONZO anche per la piccola Elisa Beltrambini (Junior 1) alla trave e al corpo libero.

Seguono le Senior 1 Francesca Di Domenico PRIMA classificata alle parallele e Brighi Federica 4a al medesimo attrezzo.

Domenica 17 Febbraio a scendere in campo gara, questa volta a Medicina, sono state le ragazze delle competizioni Silver, seguite con passione dalla loro allenatrice Elisabetta Morri.

Per lei un superlavoro dato che si è presentata davanti ai giudici con ben 11 squadre: Giulia Paganotti, Chiara Pari, Alice Piccardi, Alice Tonti (seste in LB3), in LA3 Allieve, Camilla Brandi, Marzia Cannella, Greta Petrosino, Victoria ventura (settime), Olivia Bronzetti, Lisa Gugnoni, Alexandra Krasnova, Anna Ridolfi (tredicesime), Alice Amanati, Greta baroni, Samira Elmeligy, Eleonora Giannini (ventesime), veronica bartolucci, Emma Casadei, Martina Fabbrini (ventunesime), Linda Drajef, Martina Gasperoni, Sveva Manzecchi, Emma Vaccari (ventunesime a parimerito), Samantha De Paola, Noemi Dumi, Asia Righini (ventitresime), in LA3 J/S Mychella Angarano, Anna Bianchi, Matilde Bronzetti, Giorgia Montesi (none), Alessia Diroma, Vittoria Fesani, Caterina Giorgini, Virginia Tamburini (decime), Vanessa Berardi, Giulia Guida, Giulia Teqja, Veronica Rasini (dodicesime), Eleonora Fabbri, Chaira Genestreti, Celia Rusconi e Martina Zavaglia (tredicesime).