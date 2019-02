SINTESI ed INTERVISTE. Rimini Ternana 1-1, mister Martini: 'Mi tengo stretto il punto, la prestazione c'è stata'

Sport

Rimini

| 22:39 - 19 Febbraio 2019

Il Rimini ottiene il quarto punto della mini serie casalinga (ko con la Feralpi, successo sull'Imolese e pareggio con la Ternana) e agguanta il Renate a 31 punti lasciando la Giana a 5 lunghezze (6 con lo scontro diretto favorevole con la formazione di Gorgonzola). C'è un filo di rabbia in casa biancorossa per come è maturato il pari con le Fere: in vantaggio il Rimini si è fatto agguantare a pochi minuti dalla fine su una incertezza difensiva collettiva. Per lo scontro aereo con l'avversario, Petti si è ferito alla fronte: è stato portato in ospedale per accertamenti.

“Un po' di rammarico c'è – ammette a denti stretti il tecnico Marco Martini – ma alla squadra non posso rimproverare assolutamente nulla, ha sfoderato una prestazione di qualità, siamo ripartiti bene, abbiamo cercato di fare male, abbiamo concesso poco o nulla, abbiamo ribattuto colpo su colpo. A conti fatti non dobbiamo avere rimpianti. E' un punto importante che ci teniamo ben stretto”

Il gol subito?

“Devo rivedere meglio l'azione, magari qualche piccola sbavatura ci può essere stata, ma questo non deve alimentare recriminazioni di sorta”.

Il rigore perchè è stato tirato da Candido?

“E' lui il rigorista quando è in campo. Volpe ha poi segnato sabato, deve essere contento” sorride Martini.

Dall'altra parte Fabio Gallo, il tecnico della Ternana, rende il punto come inizio per la riscossa della sua squadra. “E' un segnale positivo da cui ripartire. Dopo il gol c'è stata una bella reazione e questo è un segnale importante. Non abbiamo rischiato nulla. Peccato il fallo da rigore. Diakitè ha commesso un errore, avrebbe dovuto leggere meglio la situazione. Poi si è riscattato con la rete del pareggio”.

ste.fe.



Nell'audio le dichiarazioni di misetr Martini e Venturini