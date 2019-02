Respinto dal Tar del Lazio il ricorso di AirBnb, in Emilia Romagna oltre 12.500 alloggi

Turismo

Emilia Romagna

| 17:12 - 19 Febbraio 2019

Il portale online Airbnb.

“Dopo la sentenza del TAR del Lazio che ha respinto il ricorso di AirBnB – interviene Federalberghi Emilia Romagna - vogliamo condividere con l’Assessorato regionale al Turismo la necessità di prevedere l’istituzione di un registro regionale degli alloggi che permetterà solo a chi è provvisto di un codice identificativo di mettere in vendita on line la struttura, Tenuto conto anche delle leggi in Emilia Romagna che già regolamentano il settore sugli affitti”.

Alla fine del 2018 risultavano essere oltre 12.573 (in crescita del 61,59% rispetto al 2016) gli alloggi disponibili nella nostra regione: 8.299 riferiti ad interi appartamenti, oltre 7.098 disponibili per più di sei mesi e più di 7.158 gestiti da host che mettevano in vendita più di un alloggio.

“Siamo di fronte ad un mercato che pone con tutta evidenza un problema di evasione – conclude Federalberghi Emilia Romagna - che danneggia sia le imprese turistiche tradizionali che coloro che gestiscono in modo corretto le nuove formule di accoglienza“..