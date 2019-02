Il cane fu trovato impiccato, nei guai il proprietario un 56enne riminese

Cronaca

Nella sua proprietà fu trovato un cane, razza spinone, impiccato, ma anche altri animali che versavano in condizioni di salute precaria. Un 56enne di San Clemente si trova a processo con l'accusa di uccisioni e maltrattamenti di animali, ma anche macellazione clandestina, perché nella sua proprietà fu anche disseppellita la carcassa di un cavallo morto. Processo che è alle battute finali, a marzo è infatti attesa la sentenza. La difesa dell'imputato, l'avvocato Andrea Muratori, punta sulla totale assoluzione. La morte del cane sarebbe stata una tragica fatalità: l'esemplare maschio, legato alla catena, nel tentativo di scavalcare il recinto per raggiungere il box di un secondo cane, uno spinone femmina, rimase tragicamente impiccato. Il riminese ha respinto le accuse di maltrattamenti: il cavallo zoppo era anziano, un asino era stato trovato con le unghie lunghe, ma questo, secondo la difesa, non potrebbe costituire un'ipotesi di maltrattamenti. Uno scenario ben diverso da quello rilevato dalle Guardie Ecoozofile di Fare Ambiente, intervenute con i Carabinieri: un asino legato alla corda, stremato, il cane femmina disidratato e l'odore nausebondo della carcassa del cane maschio morto. Al centro del processo ci sono anche le misurazioni dei box in cui vivevano gli animali, che secondo le misurazioni delle Guardie Ecozoofile non erano a norma, regolari invece secondo i calcoli effettuati da un geometra su incarico del legale difensore.