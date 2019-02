Coriano presenta lo studio su rifiuti e inceneritore all'assessore regionale Gazzolo

Attualità

Coriano

| 16:57 - 19 Febbraio 2019

L'incontro in regione tra l'assessore Gazzolo, il sindaco Spinelli e l'assessore Pazzaglia.

Si è tenuto martedì 19 febbraio l’incontro di presentazione dello studio UniMoRE, sullo smaltimento dei rifiuti, all’Assessore regionale Paola Gazzolo. Per il Comune di Coriano si sono recati a Bologna il sindaco Domenica Spinelli e l’assessore all’ambiente Anna Pazzaglia che, accompagnate dai ricercatori dell’ università incaricata dello studio, si sono confrontate con l’assessore e i tecnici della Regione Emilia-Romagna. Un confronto interessante, sempre volto alla massima collaborazione, nella ricerca comune di soluzioni sempre più sostenibili nel trattamento dei rifiuti. Prossimo incontro è fissato in provincia per il 25 febbraio per richiedere al Presidente della Provincia di attivarsi fin da subito, insieme al Comune di Coriano, anche in sede di Conferenza territoriale sociale e sanitaria e coordinandosi con gli organismi sanitari regionali, per realizzare un sistema di sorveglianza locale, estrapolando dati aggregati, relativi a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari significativi, per ambiti temporali e territoriali circoscritti, tra cui l’ambito di ricaduta degli impatti del termovalorizzatore di Coriano, al fine di individuare la diffusione e l’andamento delle patologie, vigilando sull’eventuale correlazione delle stesse con criticità sul territorio di Coriano quali il termovalorizzatore e altre realtà impattanti dal punto di vista ambientale.