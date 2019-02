Torna il Carnevale in piazza Cavour a Rimini, tante maschere e dj set di Radio Bruno

Eventi

Rimini

| 16:50 - 19 Febbraio 2019

Colorcoriandolo in piazza Cavour a Rimini.

Dopo il grande successo delle passate edizioni, torna ColorCoriandolo: il tradizionale appuntamento del Comune di Rimini con il Carnevale.

L’evento, organizzato da Made Officina Creativa, giunto alla diciottesima edizione, è in programma nei pomeriggi di domenica 3 Marzo e martedì 5 Marzo, in Piazza Cavour. Giocolieri, musicisti e acrobati giungeranno a Rimini per divertirsi insieme ai tanti bambini che come ogni anno affollano Piazza Cavour, armati di coriandoli e stelle filanti.



PROGRAMMA 3 MARZO. Una divertente e coinvolgente Brass Band con ricchi e variopinti abiti danzerà e giocherà con i bambini presenti, trasformati in belve feroci, clown e fatine dalla prodigiosa arte di Madame Truccabimbo.



PROGRAMMA 5 MARZO. Una grande festa per grandi e piccini, animata dalla musica di Radio Bruno e dalla verve dei suoi Dj Pigi e Mattia Ferrari. I frizzanti animatori, scandiranno i diversi momenti del pomeriggio, introducendo gli artisti, guidando i divertenti balli, regalando nuovi e simpatici gadget. Clown e giocolieri doneranno alla festa quel tocco magico che lascia ancora a bocca aperta i bambini. Una trascinante esibizione di Zumba Kids farà ballare tutti i presenti. Per riscaldare e ridare energia alla Piazza, saranno offerti da Confartigianato i tradizionali dolci di Carnevale. Come ogni anno non potrà mancare poi la sfilata dei costumi per tutti i bambini presenti; pagliacci, animali feroci, supereroi e arlecchini in erba. Gli spettacoli avranno come luogo aggregativo e scenografico la romantica Giostra Francese, che abbellirà lo scenario di Piazza Cavour fino al 7 marzo. Per l’occasione l’attrazione sarà fruibile gratuitamente dalle classi degli asili e delle scuole elementari di Rimini, dal lunedì al venerdì previa prenotazione effettuata almeno un giorno prima al numero 339/2718797 (Sig.ra Simona Savina).