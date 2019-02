Otto prove da podio della Ginnastica Riccione nella prima prova regionale Gold

Sport

Riccione

| 15:28 - 19 Febbraio 2019

Le giovanissime atlete della Polisportiva Riccione.

La Ginnastica Riccione si è distinta nella prima prova regionale Gold Junior e Senior che si è disputata sabato a Cesena e festeggia ben otto podi conquistati dalle quattro atlete in gara. Giada Marchionna serve un “tris di secondi” nella categoria Senior 2 nell’All Around, alle parallele e al volteggio; Elisa Palazzini (Junior 3)è terza All Around parallele; Maya Battistini, sempre Junior 3, è quarta All Around, seconda al volteggio e terza al corpo libero e alla trave e infine Suamy Battistini si piazza al quarto posto nell’All Around e terza alle parallele nella categoria Junior 1. I tecnici Magda Batocco, Stanislav Genchev e Manuele Amenta, che spiegano: “Siamo soddisfatti di questo inizio di campionato. Fra un mese ci sarà la seconda prova e abbiamo ancora tempo per affinare alcuni nuovi elementi tecnici inseriti in questa prima prova”.

Domenica la Ginnastica Riccione era invece presente a Medicina per la gara a squadre Serie D LA3 della FGI. A rappresentare Riccione le atlete Gioia Conti, Giorgia Rapone, Caterina Barbiani e Ludovica Ferrara allenate da Elias Moroncelli ed Erica Coluccio. Per le ragazze è arrivato un 14° posto in classifica generale.

Nell’LA3 Allieve che si è svolta sempre al palazzetto dello sport di Medicina, erano due le squadre della Ginnastica Riccione: la prima formata da Martina Bellarosa, Sofia Marziali, Aurora Anniballi e Sofia Arseni e l’altra con Antonella Tricarico, Alice Barbieri e Alessia Moretti. Soddisfatti i tecnici Romina Battazza ed Elias Moroncelli: “ Una bella prova delle ragazze, che sono riuscite ad esprimersi bene, anche considerando che per alcune di loro si è trattato della primissima esperienza”.

A Medicina è stata poi la volta della prima prova regionale Serie D LB3 Allieve Silver con la squadra formata da Giulia Ciavatta, Diana Castellucci, Kristina Yurchenko e Federica Rollo. Buono il 7° posto ottenuto dalle giovanissime ginnaste riccionesi allenate da Ilaria Donini: “Un ottimo esordio in questa categoria per le ginnaste del promozionale 1. Qualche errore giocato anche dalla tensione non ha permesso alla squadra di classificarsi più in alto, tuttavia rimane buona la prova che le atlete han portato a casa”.