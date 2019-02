Cronaca

Rimini

| 14:50 - 19 Febbraio 2019

Stazione ferroviaria di Rimini.

Martedì mattina la Polfer ha arrestato un 50enne italiano, residente a Rimini, durante i controlli dei viaggiatori in transito alla stazione ferroviaria. L'uomo è stato notato mentre si aggirava con fare sospetto: sul suo capo un ordine di carcerazione che dispone la sua carcerazione per un anno, quattro mesi e 15 giorni di reclusione per spaccio di stupefacenti.