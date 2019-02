Cronaca

| 14:38 - 19 Febbraio 2019

Fucile (foto di repertorio).

Spara con il suo fucile caricato a pallini e uccide due gatti randagi che si aggiravano nei pressi della sua abitazione. E' quanto avvenuto a Urbino: un uomo, residente nella cittadina marchigiana, è stato denunciato per uccisione di animali, dopo le indagini lampo della Polizia. Il denunciato risulta titolare di porto di fucile per uso caccia. Dopo aver ucciso i due gatti, ha preso le loro carcasse, le ha messe in un sacco di plastica e ha buttato tutto nell'immondizia.