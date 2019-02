Sorpassa un'altra bici e perde il controllo, rovinosa caduta per un cicloamatore

Cronaca

San Clemente

| 14:30 - 19 Febbraio 2019

Bicicletta a terra dopo la caduta (foto di repertorio).

Incidente stradale per un cicloamatore di mezza età, le cui generalità non sono ancora note, ricoverato in ospedale nella mattinata di martedì. L'uomo, un riminese, si trovava con un gruppo di ciclisti che stava percorrendo la Strada Provinciale 35 a San Clemente, all'altezza dello stabilimento Ceramiche Del Conca. Le biciclette erano in fila indiana quando il cicloamatore protagonista dell'incidente si è staccato, ma nell'effettuare la manovra di sorpasso è rovinato sull'asfalto, battendo la testa e riportando contusioni al torace. Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi: il personale del 118, intervenuto assieme alla Polizia Municipale dell'Unione Valconca, ha allertato l'elisoccorso, ma alla fine il ricovero in ospedale è avvenuto tramite l'ambulanza.