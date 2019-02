Passaggio di cintura per 50 giovani karatechi del Garden di Rimini

Sport

Rimini

| 13:44 - 19 Febbraio 2019

Una fase degli esami di Karate al Garden di Rimini.

Importante momento per la sezione karate del Garden giunta all’appuntamento degli esami di graduazione che si sono svolti domenica 17 febbraio presso la Polisportiva di via Euterpe con oltre 50 giovani karatechi dai 4 ai 16 anni in pedana.

Ottime prove dei ragazzi che hanno superato con brillantezza le prove ideate dal direttore tecnico della sezione karate del Garden Simone Montuori e dall'allenatrice Cindy Castellani che per 5 mesi hanno preparato al meglio gli allievi facendogli acquisire tutte le competenze prefissate negli obbiettivi di inizio anno.

Alcuni dei ragazzi spiccano per le loro abilità e fanno parte della squadra agonistica che avrà il compito di rappresentare la società sportiva ai campionati italiani di Roma in programma a fine mese.