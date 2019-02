Volontari in azione per pulire la ciclabile del Marecchia dai rifiuti e dalla plastica abbandonata

Attualità

Rimini

| 13:14 - 19 Febbraio 2019

Volontari puliscono la riva del fiume Marecchia.

Erano davvero tante le persone che nel pomerigio di sabato scorso, 16 febbraio, si sono unite ai volontari del Ci.Vi.Vo. di Rivabella per la giornata ecologica nella pulizia del lungofiume. L’iniziativa, organizzata assieme alla Scuola Primaria Anna Frank, era finalizzata alla raccolta dei rifiuti e della plastica abbandonata lungo il percorso ciclabile del fiume Marecchia nell’argine di Rivabella, dal ponte nuovo di via Coletti fino alla foce. Un intervento fondamentale per la salute del fiume e dell’ambiente che lo circonda, ma anche un momento educativo fondamentale per ritrovarsi, condividere un gesto di grande civiltà e diffondere una cultura ecosostenibile, attraverso il rispetto e la cura di uno dei più bei luoghi indennitari della nostra città. Giornate come queste sono particolarmente importanti, non solamente perché quantificano e riducono il livello di inquinamento dei rifiuti e della plastica nel nostro fiume, ma perché, alimentano un senso comune d’appartenenza e responsabilizzazione nei confronti dei luoghi che viviamo.